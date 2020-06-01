hurriyet.com.tr / Fotoğraf: Reuters / AP / Pichai'nin resmi Twitter hesabı
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 07:25,
Nereden nereye: Dünya bu adamı şaşkınlıkla izliyor...
Cebinde beş kuruş parası yoktu, üniversite okumak için paraya ihtiyacı vardı, ailesi varını yoğunu ona harcayarak okuttu. İşte Google'ın en tepesindeki isim olan Sundar Pichai'nin müthiş başarı hikayesi...
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Hindistan'ın fakir bir ailesinde doğan Sundar Pichai’nin yıllar içinde dünya devi Google’a CEO olacağını kimse tahmin edemezdi. Pichai’nin hikayesi tam anlamıyla ilham alınması gereken bir başarı.
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Hindistan'ın Madurai kentinde 12 Temmuz 1972 yılında dünyaya geldi. Babası elektrik mühendisi, annesi ise stenograf. Babasının elektrik mühendisi olması ve çalıştığı fabrikaya sürekli gitmesi teknolojiye olan merakını arttırdı.
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Hindistan'ın Hindistan Teknoloji Üniversitesi'nde Metalurji Mühendisliği'ni bitirdikten sonra Amerika Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisansa başvurusu kabul edildi.
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Ancak babasının oğlunu Amerika'ya göndermek için gerekli parası yoktu. Baba olmanın gerekliliğinden bütün ailenin birikimini toplayarak oğlunu 1993 senesinde Amerika'ya gönderdi.
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Amerika'ya gitme sebebi olan Stanford Üniversitesi yüksek lisans programını tamamlayamayan Pichai, Pensilvanya Üniversitesi'nde MBA eğitimi aldı.
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Okul hayatı bittikten sonra 2002 yılında Applied Materials şirketinde ürün yönetimi göreviyle ilk olarak iş hayatına atılmış oldu.
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McKinsey&Company'de yönetim danışmanı olarak da çalıştıktan sonra artık devleşeceği yere, Google'a geçmenin zamanı gelmişti.
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Ve aradan geçen uzun yılların ardından Pichai, kaderini değiştirecek yere kapağı attı. 2004 yılında Google'da çalışmaya başladı.
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İlk başlarda Google'ın arama motoru üzerinde çalıştı.
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Google Chrome'un fikir babalarından olan Pichai bu fikrin ilk ortaya atıldığı zaman sektörü domine etmiş Internet Explorer ve Mozilla Firefox olduğu sürece pek başarılı olamayacağı düşünülüyordu.
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Ancak düşünüldüğü gibi olmadı ve kısa zamanda Google Chrome; Internet Explorer ve Mozilla'yı geride bırakarak zirveye oturmasını bildi.
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Chrome OS ve Chromebook projelerinin de geliştirilmesinde aktif rol oynayan Pichai Android grubunun başına getirildi.
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Adı Twitter ve Microsoft'la anılmış olsa da kendisi Google'de kalmayı tercih etti.
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Gmail, Google Drive, Google Maps gibi şu anda popüler olan uygulamalarda da çalışarak aslında ne kadar yetenekli olduğunu birçok kez kanıtladı.
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Bu kadar başarılı olan birinin o firmanın en tepesine getirilmesi de gayet beklenebilirdi ve beklenen 10 Ağustos 2015'te gerçekleşti.
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Google'ın çiçeği burnunda CEO'su Sunder Pichai'nin yıllık maaşı da açıklandı. Alphabet'e geçmesiyle birlikte Pichai'nin yıllık başı 2 milyon dolara çıktı. Pichai, aynı zamanda 120 milyon dolar değerinde hisse de hibe etme şansına sahip. Yine Pichai'nin performans durumuna göre 90 milyon dolara kadar performans hissesi alabilmesi de mümkün.