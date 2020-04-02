NASA Hubble uzay teleskobu nedir? Doğum günümde Hubble uzay teleskobu yıldız fotoğrafları görüntüleme
NASA, uzayı görüntülediği Hubble teleskobunu güzel bir etkinlik işin erişime açtı. Doğum gününde gökyüzünün nasıl bir halde olduğunu merak eden sosyal medya kullanıcıları, Hubble internet sitesi üzerinden doğum gün ve ay bilgilerini girerek gökyüzünün o tarihlerde nasıl bir durumda olduğunu görüntüleyebiliyor. Peki, Hubble uzay teleskobu ile yıldız ve gökyüzü görüntüleme nasıl yapılır? İşte, NASA Hubble uzay teleskobu hakkında bilgiler ve doğum günü gökyüzü görüntüleme ekranı
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NASA'nın 1990 yılından bu yana aktif olarak kullandığı Hubble uzay teleskobu, son günlerde interaktif kullanım için internet kullanıcılarının erişimine açıldı. Uzay fotoğraflarını çekerek veritabanında tutan Hubble uzay teleskobu, doğum günü ve ay bilgilerini sisteme giren internet kullanıcılarına özel, girilen tarihteki uzay fotoğrafını paylaşıyor. Peki, NASA Hubble uzay teleskobu nedir ve doğum günü uzay fotoğrafı nasıl alınır? İşte, o detaylar
Doğum günü uzay fotoğrafınızı nasıl alacağınızı öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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HUBBLE TELESKOBU İLE DOĞUM GÜNÜ UZAY FOTOĞRAFI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Doğum gününüzde çekilen uzay görüntülerine ulaşabilmek için öncelikle sayfanın en altında yer alan linke tıklayınız.
Ardından karşınıza çıkacak olan sayfadan "Select Month" alanına doğduğunuz ayı, "Select Date" alanına ise doğduğunuz günü yazınız.
İstenilen bilgileri girdikten sonra "submit" tuşuna basınız.
Karşınıza çıkan arka plan görüntüsü, sizin doğum gününüzde Hubble teleskobunun çektiği görüntüyü oluşturmaktadır.
Görüntüyü indirmek için bilgi ekranının üzerindeki "See Full İmage" tuşuna basınız.
Artık büyük ekran olarak açılan görüntüyü cihazınıza kaydedebilirsiniz.
Hubble Uzay Teleskobu (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verilmiş; Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskopudur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerindendir ve birçok üstün özelliğe sahiptir. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanınmıştır.
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HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasında ortak bir çalışmadır ve Compton Gama Işını Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Spitzer Uzay Teleskobu projelerinden oluşan NASA'nın Büyük Gözlemevleri programının bir parçasıdır.
Uzay teleskopların yapımı ilk olarak 1923'te düşünüldü. HUT için 1970'lerde, 1983'te uzaya gönderilmesi hedefiyle fon bulundu ancak proje teknik gecikmeler, bütçe sorunları ve Challenger faciası nedeniyle gecikti. 1990'da yörüngeye yerleştirildikten sonra bilimadamları ana aynanın teleskobun çalışmalarını kısıtlayacak şekilde yanlış yerleştirildiğini tespit etti. 1993 yılında bir uzay mekiği yolculuğunda bu sorun giderildi.
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HUT, Dünya atmosferinin dışında konumlanması sayesinde, yeryüzündeki teleskoplara kıyasla pek çok avantaja sahip olabilmektedir: Atmosferin olumsuz etkilerinden (Görüntüde bulanıklık ve havadaki partiküllerden yansıyan ışığın oluşturduğu arka-plan kirliliği gibi) bağımsız görüntü elde edilmesinin yanı sıra, Ozon tabakası tarafından tutulan morötesi ışığın gözlemlenmesi ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir.
1990 yılında fırlatılmasının ardından, astronomi tarihindeki en önemli enstrümanlardan biri haline gelmiştir. Astronomların astrofizik alanındaki temel problemlerine çözüm bulmakta büyük yarar sağlamıştır. Hubble teleskobu tarafından kaydedilmiş olan Hubble ultra derin alan adlı fotoğraf, bugüne kadar görünür ışık ile en uzak mesafeden alınmış detaylı görüntüdür. Birçok Hubble gözlemi, en kesin biçimde hesaplanan evrenin genişleme oranı gibi astrofizik alanında birçok çığır açıcı sonuç doğurmuştur.