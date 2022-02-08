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e-Okul nakil sorgulama 2022: Nakil tarihlerinde son durum nedir? 2. dönem lise nakil başvurusu ne zaman?

#MEB#E Okul#Nakil

Okullarda ikinci dönemin başlaması ile beraber nakiller, veli ve öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan biri oldu. Ortaöğretim Kurumları arasında yapılan nakil başvuruları ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık gerçekleşiyor. Açık okul kontenjanları e Okul üzerinden yayınlanacak. Peki, nakil tarihlerinde son durum nedir? 2. dönem lise nakil başvurusu ne zaman?

1/4e-Okul nakil sorgulama 2022: Nakil tarihlerinde son durum nedir 2. dönem lise nakil başvurusu ne zaman

Lise nakilleri başvuru tarihleri öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. 2.dönem lise nakil başvuru tarihleri için beklentilerini şubat ayına yöneltenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e Okul sayfasına kilitlendi. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılacak olan nakil başvuruları okul müdürlüğüne dilekçe yazılarak ya da e Devlet üzerinden gerçekleşecek. Ancak 2022 lise nakil tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

2/4NAKİLLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK

NAKİLLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2. Dönemle beraber beklentilerin arttığı ortaöğretim lise nakil tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

3/4e-Okul nakil sorgulama 2022: Nakil tarihlerinde son durum nedir 2. dönem lise nakil başvurusu ne zaman

Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

4/4NAKİLLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR

NAKİLLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

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#MEB#E Okul#Nakil