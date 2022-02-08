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Nafaka düzenlemesinde son dakika gelişmesi: Nafaka düzenlemesi 2022 ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

#Nafaka Düzenlemesi#Tbmm#Adalet Bakanlığı

Nafaka düzenlemesi 2022 için sona yaklaşıldı. Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesinin çerçeveleri belirlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın göreve gelmesinin ardından bir süredir üzerinde çalışılan süresiz nafaka düzenlemesi ile ilgili çalışmalara hız verildi. Yapılacak düzenlemeye göre 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Peki, nafaka düzenlemesi TBMM'den geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, nafaka düzenlemesi taslağı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Nafaka düzenlemesinde son dakika gelişmesi: Nafaka düzenlemesi 2022 ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi

Nafaka düzenlemesi ne zaman çıkacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan nafaka düzenlemesinde sona gelinirken, süresiz nafakada da yeni detaylar belirlenmeye başlandı. Boşanma sonucu yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı gibi kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün dikkate alınmasının ön görüldüğü düzenlemeyle ilgili Bozdağ’ın çalışmaların sonunda taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması planlanıyor. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, nafaka alan eşin maddi olumsuzlukları devam ediyorsa ‘ara süre’ uygulanacak ve 2-3 yıl daha nafaka alabilecek.

2/5NAFAKA DÜZENLEMESİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ

NAFAKA DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesi de bu yıl Meclis gündemine gelecek. Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesi de bu yıl Meclis gündemine gelecek.

Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ancak henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

3/5NAFAKA DÜZENLEMESİ MADDELERİ NELER

NAFAKA DÜZENLEMESİ MADDELERİ NELER?

Binlerce kişiyi ilgilendiren nafaka düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Taslağın ana hatları şöyle:

Düzenleme ile “nafaka ödeme süresine üst sınır konulması” ve “evlilik süresine göre nafaka ödenmesi” sağlanacak.

2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.

Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, ‘eşlerin iş ve gelir durumunu’ dikkate alacak.

4/5Nafaka düzenlemesinde son dakika gelişmesi: Nafaka düzenlemesi 2022 ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi

AK Partili kurmaylar, “Mevcut kanunda ‘Hakimler süresiz nafaka kararı verir’ diye bir ifade yok. Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın gerekliliği ortaya çıktı” değerlendirmesi yaptı.

Yeni düzenlemenin geçmişe yönelik de uygulanması öngörülüyor. Uygulamada “ara süre formülü” üzerinde duruluyor. Buna göre boşanma ile birlikte kadınların gelir durumu, iş imkânı olmaması ve yeniden evlenmemesi durumunda bağlanan nafaka süresinin bitmesinin ardından 2 ya da 3 yıl gibi bir geçiş süreci planlanıyor.

Ara sürenin dolmasının ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesi, kadının nafaka alma ihtiyacının devam etmesi durumunda belirli bir maaş ödenmesi hususu değerlendiriliyor.

5/5Nafaka düzenlemesinde son dakika gelişmesi: Nafaka düzenlemesi 2022 ne zaman çıkacak, Meclisten geçti mi

AK Partili hukukçu kurmaylar, “Kadınlar çalışmadığı için nafakaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle 20 yıl sürmüş bir evliliğin ardından kadınların çalışma hayatına tekrar başlaması ya da yeniden evlenmesi hayatın olağan akışı içerisinde zor olabiliyor. Bunun için eğer nafaka ihtiyacı verilen sürenin sonunda devam ediyorsa, Anayasa’nın 41. maddesi gereğince ailenin korunması ve güçlendirilmesi devletin sorumluluğunda olduğu için muhtaç haldeki eşe devlet bir gelir bağlayabilecektir” diyor.

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#Nafaka Düzenlemesi#Tbmm#Adalet Bakanlığı