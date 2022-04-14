MSÜ tercihleri ne zaman? MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı? Gözler tercih duyurusunda

MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve taban puanları gündemde yer alıyor. MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda sonuçlar 14 Nisan Perşembe günü ilan edildi. Sonu. heyecanı yerine tercih sonuç beklentisine bıraktı.
Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacak.
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.