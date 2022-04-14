Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSÜ tercihleri ne zaman? MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı? Gözler tercih duyurusunda

#MSÜ#MSÜ Tercihleri#MSÜ Tercih Tarihleri

MSÜ tercihleri ne zaman? MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı? soruları sonuç açıklaması ardından gündeme geldi. MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) 2022 sonuçları ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Her yıl ÖSYM’den yapılan tercih duyurusu ardından tarihler ve sürecin detayları belli oluyor. Adaylar, taban ve tavan puanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

1/3MSÜ tercihleri ne zaman MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı Gözler tercih duyurusunda

MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve taban puanları gündemde yer alıyor. MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda sonuçlar 14 Nisan Perşembe günü ilan edildi. Sonu. heyecanı yerine tercih sonuç beklentisine bıraktı. 

2/3MSÜ tercihleri ne zaman MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı Gözler tercih duyurusunda

Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacak.

3/3MSÜ tercihleri ne zaman MSÜ tercih tarihleri açıklandı mı Gözler tercih duyurusunda

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSÜ#MSÜ Tercihleri#MSÜ Tercih Tarihleri