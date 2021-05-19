Lokanta, kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafe ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili genelge!
Lokanta, kafe ve restoranların açılış tarihi kademeli normalleşme ile belli oldu. Türkiye, 17 gün süren tam kapanmadan çıkarken İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Tam kapanma boyunca paket servis olarak hizmet veren lokanta, kafe ve restoranların bir süre daha 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak hizmet vereceği bildirildi. Kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'a kadar sürecek. Peki, lokanta, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte, kafe ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kafelerin ne zaman açılacağı kademeli normalleşme genelgesi ile açıklandı. Daha önce 17 Mayıs'a kadar kapatılması kararlaştırılan kafe, restoran ve lokanta gibi yerlerin 1 Haziran'a kadar paket ve gel al servis ile hizmet verecek. Bu işletmeler 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde bu işletmeler 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. Bu iş yerlerinin açılış yerleri için 1 Haziran sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından nihai kararın verilmesi bekleniyor.
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KAFE RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir:- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar.
Bu işletmelerin açılış tarihinin 1 Haziran'dan sonra belli olması bekleniyor.
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KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.
Genelgede, restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis; hafta sonlarında ise 07.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekleri belirtildi.
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Kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:
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"Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.