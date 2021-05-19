Lokanta, kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafe ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili genelge!

Kafelerin ne zaman açılacağı kademeli normalleşme genelgesi ile açıklandı. Daha önce 17 Mayıs'a kadar kapatılması kararlaştırılan kafe, restoran ve lokanta gibi yerlerin 1 Haziran'a kadar paket ve gel al servis ile hizmet verecek. Bu işletmeler 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde bu işletmeler 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. Bu iş yerlerinin açılış yerleri için 1 Haziran sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından nihai kararın verilmesi bekleniyor.