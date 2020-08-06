Liseler ne zaman açılacak? İşte liselerin 2020'de açılacağı tarih

4 SENARYO MEVCUT Bakan Ziya Selçuk, pandemi sürecinde eğitim sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını anlattı.



Bu senaryolardan birisinde okulların kısıtlamasız şekilde tamamen açık olması halinde neler yapılacağının ele alındığını belirten Selçuk, ikinci senaryoda okulların tamamen kapalı olduğunu, derslerin online olarak verilmeye devam edildiğini söyledi.



Üçüncü senaryoyu, "Seyreltilmiş" olarak tanımlayan Selçuk, bu senaryoda okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi, derslerin bir kısmının okulda, bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi alternatiflerin yer aldığını kaydetti.



Selçuk, dördüncü senaryonun ise sadece riskli illerde önlemlerin alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması konusunun ele alındığını paylaştı.



Bu senaryoların kesinleşmiş konular gibi algılanmamasını isteyen Bakan Selçuk, "Bu kesinleşmiş bir şey değil, bu bir senaryo. Biz her duruma hazırlıklıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kabine toplanacak, bütün bakanlıklar nasıl bu meseleye dört elle sahip çıkıyorsa Milli Eğitim de çıkıyor. Cumhurbaşkanımız bütün verileri gördükten sonra Kabine'de yaptığı tartışmalarla istişarelerle ortaya bir karar çıkıyor. Bu kararı biz toplumla 'Şunu yapacağız.' diye paylaşacağız, zamanı gelince." dedi.



