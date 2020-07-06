LGS tercihleri için takvim bilgileri: 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları sonrası edinecekleri puanları ile tercih aşamasına geçecek olan öğrenciler, aldıkları puan ile tercih robotları aracılığıyla hesaplamalar gerçekleştirecek. LGS sınav sonuçları, tercih süreci ve sonuç açıklanma döneminin ardından ise okul kayıtları gerçekleşecek. Okul kaydını gerçekleştiren öğrenciler, farklı bir okul için nakil durumunu sorgulayabilecek. Nakiller herhangi bir değişiklik olmaması halinde okulların açılması ile de devam edecek. İşte, LGS sonuçları için merak edilen bazı bilgiler



2020 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.



LGS tercihlerinin ise şu tarihlerde yapılması bekleniyor;