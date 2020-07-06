MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLGS tercihleri için takvim bilgileri: 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
GeriEğitim LGS tercihleri için takvim bilgileri: 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Eğitim
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 22:35,

LGS tercihleri için takvim bilgileri: 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?' Liselere giriş kapsamında Mili Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen LGS'nin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. e https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olan LGS sonuçları sonrası, tercih işlemleri başlayacak. 2020 LGS tercihleri kontenjan bilgileri ışığında alınacak. İşte, LGS sonuçları ve LGS tercih takvimiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

LGS sınav sonuçları sonrası edinecekleri puanları ile tercih aşamasına geçecek olan öğrenciler, aldıkları puan ile tercih robotları aracılığıyla hesaplamalar gerçekleştirecek. LGS sınav sonuçları, tercih süreci ve sonuç açıklanma döneminin ardından ise okul kayıtları gerçekleşecek. Okul kaydını gerçekleştiren öğrenciler, farklı bir okul için nakil durumunu sorgulayabilecek. Nakiller herhangi bir değişiklik olmaması halinde okulların açılması ile de devam edecek. İşte, LGS sonuçları için merak edilen bazı bilgiler

2020 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS tercihlerinin ise şu tarihlerde yapılması bekleniyor;

2LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;

3
Abone Olgoogle-news

17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

4
Abone Olgoogle-news

Yayımlanan tarih bilgileri afaki olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi