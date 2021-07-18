LGS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? LGS yerleştirme sonuç tarihi belli oldu! İşte MEB takvimi
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu MEB tarafından yanıt buldu. 16 Temmuz tarihine kadar LGS tercihlerini yapan öğrenciler heyecanla tercih sonuçlarını beklemeye başladı. LGS 1. tercih sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından MEB.gov.tr'de ilan edilecek. Ardından ise lise nakilleri başlayacak. Öğrencilerin gözü kulağı şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak, "LGS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, LGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte, LGS tercih sonuçları tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.
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LGS tercih sonuç tarihi için geri sayım devam ediyor. MEB'in bu yıl için belirlediği takvime göre LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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2 bin 91 liseye merkezi sınav puanıyla öğrenci alınacak
Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
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Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.
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Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?
Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.