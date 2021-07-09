LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 LGS tercihlerinde son tarih
LGS tercih tarihleri için verilen sürede sona yaklaşılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 16 Temmuz tarihinde tamamlanacak. Aldıkları puanlara göre tercih sıralamalarını yapan öğrenci ve veliler şimdiden heyecanla 2021 LGS tercih sonuçlarını beklemeye başladılar. MEB , LGS yerleştirme sonuçlarının temmuz sonunda ilan edileceğini bildirdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu MEB'in yayınladığı kılavuz ile belli oldu. Liselere giriş yapacak olan öğrenciler ilk tercihlerini yaptıktan sonra sonuçları beklemeye başlayacaklar. Ardından ile 2 dönemli lise nakil işlemleri başlayacak. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.LGS tercih sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başladı ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.
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Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
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Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.