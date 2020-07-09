Sekizinci sınıfta eğitim gören binlerce öğrencinin geçtiğimiz haftalarda katılım sağladığı LGS, sonuçları merak edilen sınavlar arasında yer alıyor. LGS'ye katılım sağlayan öğrencilerin yanı sıra aileleri ve yakınları da sonuç tarihine odaklandı. Şimdi gözler MEB'in yapacağı değerlendirme işleminin ardından sonuçları erişime açacağı tarihte. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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LGS sonuçlarına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Sonuçların ardından başlayacak tercih süreci için sabırsızlanan liseli adayları, LGS 2020 sonuçlarının MEB tarafından açıklanacağı tarihi sorguluyor. Öte yandan sonuçların ardından başlayacak tercih takvimi de sorgulanıyor. İşte, 2020 LGS'ye ilişkin ayrıntılar...
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
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Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;
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17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
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Yayımlanan tarih bilgileri afaki olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.