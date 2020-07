LGS sonuçları açıklandı mı? LGS 2020 sonuçları için gözler MEB'te

LGS sonuçları için heyecan giderek artıyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da yapıldı. Sorular ve cevaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. MEB LGS sonuçlarının temmuz ayında açıklanacağı bildirdi ve tarihi açıkladı.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir