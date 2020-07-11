LGS sonuçları açıklandı mı? LGS 2020 sonuçları için gözler MEB'te
LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. 20 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde düzenlenen sınava giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Adaylar soruların ve cevapların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB’in yayımladığı sonuç tarihi…
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LGS sonuçları için heyecan giderek artıyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da yapıldı. Sorular ve cevaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. MEB LGS sonuçlarının temmuz ayında açıklanacağı bildirdi ve tarihi açıkladı.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. 20 Haziran’da düzenlenen sınavın sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih kılavuzu yayımlanacak. Geçtiğimiz yıl tercihler 1 Temmuz'da başlamış ve 12 Temmuz'a kadar devam etmişti.