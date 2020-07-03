LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercih tercih tarihleri için önemli bilgi!
LGS sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından değerlendirme işlemleri tamamlanacak olan LGS sınav sonuçları sonrasında süreç, tercih dönemi ile devam edecek. Öğrenciler, aldıkları puanı tercih robotlarının da vasıtasıyla hangi okullarda değerlendirebileceklerini öğrenebilecek. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS tercih tarihleri ve sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
LGS sınav sonuçları, hayallerindeki lisede okumak isteyen öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak olan LGS sınav sonuçları, internet üzerinden görüntülenebilecek. LGS tercih maratonu ise sınav sonuçlarının akabinde başlayacak. İşte, LGS sınav sonuçları ve tercih dönemi hakkında merak edilen bazı bilgiler
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS tercihlerinin ise şu tarihlerde yapılması bekleniyor;
2
Abone Ol
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;
3
Abone Ol
17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı 23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması 14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi 21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
4
Abone Ol
Yayımlanan tarih bilgileri afaki olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.