MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercih tercih tarihleri için önemli bilgi!
GeriEğitim LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercih tercih tarihleri için önemli bilgi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Eğitim
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 10:25,

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercih tercih tarihleri için önemli bilgi!

LGS sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından değerlendirme işlemleri tamamlanacak olan LGS sınav sonuçları sonrasında süreç, tercih dönemi ile devam edecek. Öğrenciler, aldıkları puanı tercih robotlarının da vasıtasıyla hangi okullarda değerlendirebileceklerini öğrenebilecek. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS tercih tarihleri ve sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

LGS sınav sonuçları, hayallerindeki lisede okumak isteyen öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak olan LGS sınav sonuçları, internet üzerinden görüntülenebilecek. LGS tercih maratonu ise sınav sonuçlarının akabinde başlayacak. İşte, LGS sınav sonuçları ve tercih dönemi hakkında merak edilen bazı bilgiler

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS tercihlerinin ise şu tarihlerde yapılması bekleniyor;

2LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;

3
Abone Olgoogle-news

17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

4
Abone Olgoogle-news

Yayımlanan tarih bilgileri afaki olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi