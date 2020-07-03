LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercih tercih tarihleri için önemli bilgi!

LGS sınav sonuçları, hayallerindeki lisede okumak isteyen öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak olan LGS sınav sonuçları, internet üzerinden görüntülenebilecek. LGS tercih maratonu ise sınav sonuçlarının akabinde başlayacak. İşte, LGS sınav sonuçları ve tercih dönemi hakkında merak edilen bazı bilgiler



LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.



LGS tercihlerinin ise şu tarihlerde yapılması bekleniyor;