LGS oturumu ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sınavı tarihi ve detaylar

Yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi ve ailesinin merak ettiği konulardan biri de LGS sınavının tarihi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan LGS'nin bu yılki tarihi, sınava haftalar kala araştırılıyor. İşte, Liselere Geçiş Sınavı tarihi...