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LGS oturumu ne zaman? 2022 Liselere Geçiş Sınavı tarihi ve detaylar

#MEB#LGS#LGS Tarihi

2022 LGS tarihi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın, 2022 yılında hangi tarihte düzenleneceği, söz konusu sınava katılım sağlayacak yüz binlerce öğrencinin yanı sıra veliler tarafından da merak ediliyor. Peki, LGS sınavı ne zaman? 2022 LGS ne zaman yapılacak?

1/5LGS oturumu ne zaman 2022 Liselere Geçiş Sınavı tarihi ve detaylar

Yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi ve ailesinin merak ettiği konulardan biri de LGS sınavının tarihi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan LGS'nin bu yılki tarihi, sınava haftalar kala araştırılıyor. İşte, Liselere Geçiş Sınavı tarihi...

2/52022 LGS TARİHİNİ BAKAN AÇIKLADI

2022 LGS TARİHİNİ BAKAN AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

3/5LGS oturumu ne zaman 2022 Liselere Geçiş Sınavı tarihi ve detaylar

Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.

4/5LGS 2022E KİMLER BAŞVURABİLECEK

LGS 2022'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

5/5LGS oturumu ne zaman 2022 Liselere Geçiş Sınavı tarihi ve detaylar

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2021–2022 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

 

 

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#MEB#LGS#LGS Tarihi