LGS 2.nakil sonuçları açıklandı: Lise 2. nakil sonuçları MEB.gov.tr sorgulama ekranı

LGS 2. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişimine açıklandı.. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuruları 6 Ağustos'ta sona erdi. MEB tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından lise nakil sonuçları MEB.gov.tr'den yapılacak duyurunun ardından e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor. İstedikleri liselere girmek isteyen adayların ikinci nakil sonuçları akabinde de yerleşememesi durumunda sonraki aşamaya geçilecek. İşte, LGS 2. nakil sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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Lise 2. nakil sonuçları resmen açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise 2. nakil tercihleri 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşti. 2. nakil tercihlerinin sonuçları 9 Ağustos tarihinde ilan edildi. Lise boş kontenjan ve taban puanlarına göre yapılacak yerleştirme sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ile e okul üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, sorgulama ekranı;
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LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih sonuçları 9 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlandı.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak. MEB Bakanı Mahmut Özer, 26 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93’ünün istedikleri okula yerleştiğini söyleyerek “Birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96’sı istedikleri okullara yerleşti” dedi. Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak “Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar” mesajı verdi.
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Diğer yandan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90’a yükseldi.