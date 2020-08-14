LG K61 inceleme: İşte öne çıkan özellikleri

LG, telefon sektöründe deneyimli bir isim ve yıllardır birçok farklı model telefonla karşımıza çıktı.
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Şimdi ise karşımızda LG K61 var. İki yanından kavisli tasarımıyla dikkat çeken telefonun parmak izi kameraların hemen altında yer alıyor.
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3.5 mm kulaklık yuvasıyla birlikte gelen ve çift SIM kart desteği de bulunan LG K61, USB Type-C arabirimini kullanıyor.
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Güç tuşu cihazın sağ kenarına konumlandırılırken, microSD kart desteği de var. Bu da toplam hafızayı artırmamıza olanak veriyor.
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6.5 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip olan LG K61, Full HD+ FullVision ekran tasarımını kullanıyor.
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1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefonda ekran çerçevelerinin ince tutulmuş olması da dikkatlerde kaçmıyor.
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LG, çerçeveleri ince tuttuğundan ve ekran alanının daha fazlasını kullanıcıya sunmasından dolayı bu tasarıma FullVision ismini vermiş.
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IPS LCD panel kullanan telefon, darbelere karşı da hayli dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Kutusundan çıkan 50 TL değerindeki telefon kılıfı da, kullanıcı için önemli bir detay. Bu sayede ayrıca telefon kılıfı almanıza gerek kalmıyor.
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Telefonun dayanıklılık kısmının üzerinde biraz daha durmamız gerekiyor; zira cihaz, Amerikan Askeri Dayanıklılık sertifikasına sahip ve bu anlamda rakiplerinden ayrılan bir yönü var.
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Yüksek veya düşük sıcaklığa dayanıklı olan LG K61, neme ve darbelere karşı da dayanıklı bir yapıya sahip.
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Gelelim işlemci tarafına... MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden güç alan LG K61, 4 GB RAM'le geliyor. Cihazın içerisinde 128 GB hafıza yer alıyor; ancak az önce belirttiğimiz gibi microSD kart desteği ile toplam hafıza yükseltilebiliyor.
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4000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefonun arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan telefonda 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro sensör ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor.
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4K desteği bulunmayan telefonda Full HD video kaydı yapabilmek mümkün. Ön yüze geldiğimizde ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen selfie kamera dikkat çekiyor. LG K61, 3499 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkmış durumda.