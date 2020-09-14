KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler 2020 KYK yurt ve burs başvurularında
KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili heyecan giderek artıyor. KYK burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurusu her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Üniversite sınavının ardından kayıtlarını tamamlayan öğrenciler başvurularını kurum tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. 2020 yılında haziran ayında düzenlenen YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ve burs başvurularına çevrildi. İşte konu ile ilgili merak edilenler
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KYK başvuruları 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuş, burs başvuruları ise 21 Ekim tarihine kadar devam etmişti. Öğrenciler heyecanla yeni başvuru tarihlerini beklemeye başladılar. Başvuru sürecinde bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekecek. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığından KYK burs ve yurt başvuruları ile ilgili yapılan açıklama
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KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. br>
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.
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KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.