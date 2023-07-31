KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023- 2024? E-devlet KYK yurt başvurusu başladı mı?

2023-2024 KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Henüz burs ve yurt başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Ancak ilk olarak yurt başvuruları alınıyor. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişiyor.

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde alınmıştı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Bu yılda KYK burs ve yurt başvurularının benzer tarihlerde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi tarihler duyurulduğunda detaylar eklenecektir.