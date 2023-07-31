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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023- 2024? E-devlet KYK yurt başvurusu başladı mı?

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#KYK Yurt#KYK#KYK Burs
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 10:33

Bir yandan YKS tercih süreci devam ederken, diğer yandan gözler KYK başvuru tarihlerine çevrildi. Lise mezunları bu hafta içerisinde üniversite tercihlerine başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine hem burs hem de yurt desteği sağlanıyor. Bursun yanı sıra öğrenciler geri ödemeli kredi de alabiliyor. Yayınlanan takvime göre üniversite kayıtları 28 Ağustos’ta başlayacak. Özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrenciler yurt ve burs başvuru tarihlerine odaklandı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023- 2024? E-devlet KYK yurt başvurusu başladı mı?

1/3KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023- 2024 E-devlet KYK yurt başvurusu başladı mı

KYK burs ve yurt desteği başvuruları her yıl Üniversite kazanan öğrenciler için alınıyor. Ayrıca ara sınıfta eğitim gören adaylarda müracaat edebiliyor. Başvuru işlemleri için adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda adaylar KYK başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında 1250 liraya yükseltmişti. KYK yurt ücretleri ise kalınan yurdun imkanlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki 2023-2024 KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte, detaylar…

2/32023-2024 KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN

2023-2024 KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Henüz burs ve yurt başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Ancak ilk olarak yurt başvuruları alınıyor. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişiyor.

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde alınmıştı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Bu yılda KYK burs ve yurt başvurularının benzer tarihlerde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi tarihler duyurulduğunda detaylar eklenecektir.

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3/3KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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#KYK Yurt#KYK#KYK Burs

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