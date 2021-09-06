KYK yurt başvuruları ne zaman, başladı mı? KYK 2021 yurt başvuruları için geri sayım
KYK yurt başvuruları her yıl belirli tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, KYK yurt başvurularını araştırmaya başladılar. Özellikle farklı ildeki bir üniversiteyi kazananlar araştırmalarını hızlandırdılar. Başvuru yapan adaylar değerlendirme sonuçlarını sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte kurum tarafından yapılan açıklamalar…
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KYK yurt başvuruları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. KYK yurt ve burs başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım tarihinde sona ermişti. 31 Ağustos’ta YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Henüz KYK başvuru tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler başvurularını birçok işlemin gerçekleştirilebildiği e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapabilecekler. İşte KYK yurt ücreti ödemesi hakkında bilgiler
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK yurt başvuruları henüz alınmaya başlanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden alım tarihlerini duyuracak. Güncel açıklamalar haberimize eklenecektir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor.
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ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, ‘Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.’ açıklaması yer alıyor.
Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurda verecekleri zarar ihtimaline karşılık olarak Bakanlık tarafından tespit edilen güvence bedeli alınır.
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.