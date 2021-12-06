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GeriGündem KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hakkında Bakan Kasapoğlu'dan açıklama
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Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 13:35 |  

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hakkında Bakan Kasapoğlu'dan açıklama

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrenciler burs ve kredi veriliyor. Aralık ayı burs ödemeleri ile ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapıldı. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak?

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KYK burslarının ne zaman yatacağı merak edilen konulardan biri oldu. KYK bursları her ay belirli tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
2KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ödemeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından açıklama yapıldı. Bakan Kasapoğlu, ‘Aralık ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Koyu onay işareti 2021 yılı içerisinde 1 milyon 417 bin 707 öğrenci arkadaşımıza 9.5 milyar TL ödeme yaptık. Her zaman ve her koşulda öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız.’ dedi.
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