KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hakkında Bakan Kasapoğlu'dan açıklama

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ödemeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından açıklama yapıldı. Bakan Kasapoğlu, ‘Aralık ayı burs ve kredi ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Koyu onay işareti 2021 yılı içerisinde 1 milyon 417 bin 707 öğrenci arkadaşımıza 9.5 milyar TL ödeme yaptık. Her zaman ve her koşulda öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız.’ dedi.