KYK burs ve kredilerle ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 - 2022 akademik yılının başlaması ile birlikte birçok kurum burs başvuru tarihlerini duyurmaya başladı. Gözler, üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvurularında öncelikli tercihi olan KYK'ya çevrildi. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte KYK'nın burs ve kredilerle ilgili sorulara verdiği yanıtlar...
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1
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) her yıl başvuru yapan binlerce öğrenciye burs ve öğrenim kredisi imkanı sağlıyor. Burs ve kredi başvuru tarihleri her yıl yeniden belirleniyor. KYK, başvuruda bulunacak öğrenciler için en çok sorulan soruları yanıtladı.
2
Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
3
Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
4
Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.