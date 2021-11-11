KYK burs ücreti ne kadar? KYK bursu ve kredi ücreti hakkında bilgiler
KYK burs ve kredi başvurularını yapan öğrenciler araştırmalarını hızlandırdılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım tarihinde sona erdi. Başvurular e-Devlet üzerinden yapıldı. Peki, KYK burs ücreti ne kadar?
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KYK burs ve kredi ücretinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Devlet bursu ve öğrenim kredisi almak isteyen başvurularını 5 Kasım ve 10 Kasım tarihleri aralığında yaptılar. KYK burs ve kredi başvurusunu yapan öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı.
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KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.
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2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.