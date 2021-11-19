KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ve kredi ücretleri hakkında bilgiler
KYK burs ve kredi ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KYK burs ve kredi başvurularını yapan öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını ve burslarını almayı bekliyorlar. Kasım ayının sonuna yaklaşırken öğrencilerin heyecanı daha da arttı. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar? İşte KYK bursları ile ilgili merak edilenler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK burs ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım tarihine kadar yapıldı. Başvurular 12 farklı kurumdan alınan bilgilere göre değerlendirilecek ve sonuçlar açıklanacak. Buna göre de burs ve kredi alacak olan öğrenciler belirlenecek. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı.
2
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.
3
2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.