KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ve kredi ücretleri hakkında bilgiler

KYK burs ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım tarihine kadar yapıldı. Başvurular 12 farklı kurumdan alınan bilgilere göre değerlendirilecek ve sonuçlar açıklanacak. Buna göre de burs ve kredi alacak olan öğrenciler belirlenecek. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı.