KYK burs ücreti ne kadar? GSB KYK burs ve kredi ücreti hakkında bilgiler

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR? Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.