KYK burs sonuçları sorgulama ekranı sonuc.gsb.gov.tr'de olacak! GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından bu yıl KYK burs başvuruları 5-10 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit edilecek. KYK burs sonuçları ise yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, başvuru değerlendirmelerinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.