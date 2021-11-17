KYK burs sonuçları sorgulama ekranı sonuc.gsb.gov.tr'de olacak! GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ilan edilecek. 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı geçen yıl olduğu gibi sonuc.gsb.gov.tr üzerinden sorgulanacak. Burs/kredi hakkı kazanan öğrenciler e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylayacaklar. Gözler şimdi "KYK burs sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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1
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından bu yıl KYK burs başvuruları 5-10 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit edilecek. KYK burs sonuçları ise yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmezken, başvuru değerlendirmelerinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
2
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.
3
KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.
4
TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.
5
BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.