KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında son durum

KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK burs ve kredi başvuruları alındı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Geçtiğimiz yıl başvurular 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmış, başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı.