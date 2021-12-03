KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? KYK burs sonuçları 2021 hakkında kritik detaylar!
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı için beklentiler aralık ayına yöneldi. Bu yıl 10 Kasım'a kadar yapılan KYK burs/kredi başvurularının ardından öğrencilerin sonuç açıklaması için heyecanı devam ediyor. Sonuçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi. KYK burs başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, on binlerce öğrencinin merak ettiği KYK burs sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte, o konuyla ilgili tüm detaylar.
KYK burs sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. KYK burs ve kredi başvurularını tamamlayan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Bu yıl işlemler kasım ayında gerçekleştirildi. Öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Bu yıl işlemler 10 Kasım’a kadar tamamlandı. Konu hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sonuç için değerlendirme sürecinin devam ettiği mesajını verdi.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.