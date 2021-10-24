KYK burs -kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredilerinde son durum
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK burs ve kredileri her yıl belirlenen tarihler arasında duyuruluyor. Yapılan değerlendirme sonrası, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin listesi, kurumun internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, KYK kredi ve burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
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1
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti.
2
Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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Bu yıl, KYK burs başvurularının ekim ayının son günleri veya kasım ayı öncesinde başlaması bekleniyor.
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KYK burs sonuçları, YURTKUR'un değerlendirmelerini tamamlamasının ardından öğrencilerin erişimine açılacak. Her yıl olduğu gibi yeni yılda zamlı olarak hesaplara yatırılacak olan KYK burs ve kredi ödemeleri, yaz aylarında da alınabilecek.