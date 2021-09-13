KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 KYK burs başvurularında son durum
KYK burs başvurusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. KYK burs başvurusu yapmak isteyenler adaylar, yurt başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından heyecanla beklemeye başladılar. Burs veya öğrenim kredisi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar
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KYK burs başvuruları her yıl belirli tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor. Burs veya öğrenim kredisi başvurusunu yapmak isteyenler işlemlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen tarihlerde tamamlıyorlar. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. İşte 2021 KYK burs başvurularında son durum
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
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BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.
Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.
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Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.
Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.