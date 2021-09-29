KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, başladı mı? KYK 2021 burs ve kredi başvurusunda son durum
KYK burs başvurusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl burs, kredi ve yurt başvuruları alınıyor. Yurt başvurularının ardından gözler burs ve kredi açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Peki, 2021 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte son durum ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK burs başvurusu her yıl e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. KYK burs ve kredi başvuruları aynı tarihlerde alınıyor. Kredi alan öğrenciler bu ücreti geri ödüyorlar. KYK yurt başvurularının ardından gözler burs ve kredi açıklamalarına çevrildi. Henüz KYK burs ve kredi başvurusu başlamadı. Adaylar tarihler başlar başlamaz işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden yapacaklar.
2
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
3
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
4
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,