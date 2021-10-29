KYK burs başvurusu başladı mı? Dikkatler GSB burs ve kredi başvuru ekranında
KYK burs başvurusu on binlerce genci yakından ilgilendiriyor. KYK burs başvurusu için 29 Ekim Cuma günü odak noktası olmaya devam ediyor. Okul giderlerini sağlamak ve eğitim almakta oldukları şehirde geçimlerini sürdürmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın takdim ettiği burs ve kredi imkanına başvuracak olan öğrenciler, E-Devlet burs başvuru detaylarını sorguluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama ile KYK burs başvuru ekranı erişime açılacak. Geçtiğimiz sene başvuruların Ekim ayında başlaması öğrencilerin KYK başvuru tarihleri için beklentilerini yoğunlaştırdı. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı? İşte, öğrencilerin odağındaki burs başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler
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KYK burs ve kredi başvuru tarihleri üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Her sene olduğu gibi bu sene de KYK burs ve kredileri belirlenen tarihler arasında e- Devlet üzerinden yapılacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuru detayları
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KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi. Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
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KYK BURS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, KYK burs başvurusunun 1 Kasım 2021 tarihinde başlaması öngörülüyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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11 ADIMDA BAŞVURU TAMAMLANACAK
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.