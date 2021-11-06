KYK burs başvuru nasıl yapılır? KYK burs ücreti ne kadar? Sonuç açıklanma tarihi belli mi? Kasım ayı ödemeleri başladı... İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları başladı. 5 Kasım’da başlayan başvurular 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
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KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor sorusu öğrencilerin gündemine geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvurusu başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 5 Kasım'dan itibaren yapılabiliyor. KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte, KYK burs başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler.
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KYK burs ve kredi başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 5 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu canlı yayında KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ‘Başvuruları bugün başlattık.' dedi. Öte yandan yaptığı açıklamada KYK burs başvurularının ne zaman sona ereceğini de duyurdu. KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a kadar yapılabilecek. İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı
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KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!
5 Kasım Cuma günü başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK burs ve kredi ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK burs ve kredi başvuruları bugün başladı. Öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden 8 Kasım tarihine kadar yapabilecekler. Peki, KYK burs ücreti ne kadar?
Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.
2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.
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KİMLER BAŞVURABİLİR?
Ön lisans, lisans, 2 yıllık okullardan mezun olup, 3 yıllık okulların 3’üncü sınıfına dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt yapan öğrenciler kredi ya da burs başvurusuna bulunabilir.
Ayrıca ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilir.
Daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrenciler ise burs yada öğrenim kredisinden yararlanamazlar.
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KYK kredisi çıkarsa almak zorunlu mu? GSB bilgileri
KYK kredisi almak istemeyen öğrenciler, dilerlerse imza sürecini tamamlamayarak bu haklarından feragat edebiliyor. Kredi alan ve kredi almaktan vazgeçen öğrenciler ise kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.
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Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
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Ödemeler, 6-10 Kasım tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.
T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Kasım, “2” olanlar 7 Kasım, “4” olanlar 8 Kasım, “6” olanlar 9 Kasım, “8” olanlar 10 Kasım’da ödemelerini alabilecek.