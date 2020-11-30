Kreşler ve anaokulları kapatıldı mı? MEB'den son dakika okul öncesi kreş ve anaokulu gelişmeleri
Okul öncesi kreşler ve anaokulu eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta tüm illerde okul öncesi eğitimin başlamasına yönelik yapılan açıklama, pandemi koşulları nedeniyle yeniden revize edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazı aracılığıyla duyurulan kararda, her ilin kendi koşullarını değerlendirerek uzaktan eğitim kararı alınabileceği ifade edildi. Bu açıklamanın üzerine İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere pek çok ilde okul öncesi kreşler ve anaokulları için uzaktan eğitim kararı alındı. Peki, hangi illerde kreşler ve anaokulları uzaktan eğitime geçiş yaptı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Okul öncesi kres ve anaokulu için bazı illerde uzaktan eğitim kararı alındığı son dakika açıklaması ile duyuruldu. Salgının bazı illerde yoğunluğunu arttırması dolayısıyla olası sorunların önüne geçmek için 81 ile yazı gönderen Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin alacağı karar doğrultusunda kreşler ve anaokulları için uzaktan eğitim kararı alabileceğini ifade etti. Peki, hangi illerde uzaktan eğitim başlamış oldu? İşte, o detaylar
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KREŞLER VE ANAOKULLARI HANGİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kararın, sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı kaydedildi.
Bursa Valiliğinden de konu ile ilgili açıklama geldi. Valilik yapılan açıklamada, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi. İşte açıklama:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda;
Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,
Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.
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PEK ÇOK İLDE DAHA UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALINDI
Zonguldak, Kırklareli, Tokat, Balıkesir, Edirne, Erzurum ve Eskişehir'de de uzaktan eğitim kararı duyuruldu.