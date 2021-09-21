KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2021/2 tercih tarihleri için açıklama gelmişti...
KPSS tercih tarihleri, kamuda memur olmayı bekleyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021 KPSS lisans sınavı sonrası sonuçların erişime açılmasının ardından, gözler KPSS 2021/2 tercih tarihlerine çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ile Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS tercihleri başlayacak. Bu yıl ikinci kez yapılacak KPSS tercihleri ile ortaöğretim, lisans ve ön lisans puanları ile yerleştirmeler tamamlanacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, KPSS 2021/2 tercih tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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KPSS tercihleri ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 1-8 Temmuz, tarihlerinde yapılan KPSS 2021/1 merkezi yerleştirmeleri sonrası KPSS 2021/2 tercihleri için geri sayım başladı. KPSS-2021/2 tercih tarihleri ile kamu memuru adaylar işlemlerini ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuz bilgileri ile yapacaklar. Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sene başında yaptığı açıklamaya göre KPSS-2021/2 tercihleri 22-29 Aralık'ta gerçekleşecek. Ancak KPSS tercih tarihleri hakkında henüz ÖSYM'den yeni açıklama gelmedi.
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS-2021/2 tercihlerinin 22-29 Aralık'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin yapacağı duyuru ile tercih kılavuzu yayınlanacak. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından alınacak.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.
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İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
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KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.