KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ticaret Bakanlığı KPSS-2021/9 tercih tarihlerinde son günler!
KPSS tercih tarihlerinde son günlere girilirken, yerleştirme başvurularını yapan adayların gözü de sonuç tarihine çevrildi. Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımı için tercih başvurusu KPSS-2021/9 kılavuzu bilgilerine göre 3 - 8 Kasım 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. 2020 KPSS lisans ve 2020 KPSS ön lisans sınav puanlarına göre alınacak başvuruların ardından değerlendirme sonuçları ÖSYM.gov.tr adresinden yayınlanacak. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS-2021/9 tercihleri hakkında detaylı bilgiler.
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KPSS-2021/9 tercih sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. KPSS tercih kılavuzu ile Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı gerçekleştirilecek. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite mezunu olanlar için yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlarda KPSSP3 ve KPSSP93 puanı dikkate alınacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS tercihleri 8 Kasım günü saat 23.59'da sona erecek. Ancak tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.
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KPSS-2021/9 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
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SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.