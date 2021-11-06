KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ticaret Bakanlığı KPSS-2021/9 tercih tarihlerinde son günler!

KPSS-2021/9 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.



Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.