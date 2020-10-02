KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları için geri sayım!
KPSS lisans sınavının ardından yaklaşık üç hafta geçmesinin ardından sonuçları gündem olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yapacağı değerlendirme işleminin ardından sonuçları adayların erişimine ne zaman açacağını merak eden yüz binlerce memur adayı, ekim ayı ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS Lisans sonuçları, söz konusu sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Genel Kültür/ Genel Yetenek oturumları ile alan bilgisi oturumları ve ÖABT oturumunun sonuçları aynı zaman diliminde açıklanacak. İşte, 2020 KPSS sonuçları hakkında bilgi...
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Ancak müsaitlik durumuna göre sonuç açıklama sürecini öne çekebilen ÖSYM'nin, yoğunluk olmaması halinde sonuçları en erken 1 hafta öncesinde açıklaması beklenebilir. Bu kapsamda KPSS sonuçlarının 15 Ekim itibariyle açıklanmasının beklenmesi mümkün olacaktır.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.
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KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.