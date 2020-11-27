KPSS Önlisans branş bazında sıralamaları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den flaş açıklama
KPSS Önlisans branş bazında sıralama detayları için resmi açıklama geldi. Önceki gün KPSS Önlisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralama bilgilerine çevrilmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklamaya göre branş bazında sıralama önümüzdeki günlerde erişime açılacak. Peki, KPSS Önlisans branş bazında sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS Önlisans başarı ve branş bazında sıralama bilgileri ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından duyuruldu. Başkan Aygün yapmış olduğu açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız." ifadesine yer verdi.
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
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Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösterilecek.