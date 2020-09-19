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Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 20:25 | 

KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte KPSS ÖABT oturumlarına dair bilgi!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 lisans etabında sona gelindi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen sınavlarda ÖABT etabı pazar günü yapılacak. Yüz binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav öncesi bazı merak edilen sorulara da yanıt aranıyor. Peki, KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak sınavın KPSS'nin ÖABT oturumu için nefesler tutuldu. Sınava saatler kala, sınavın kaç dakika süreceği ve başlangıç saati, sınava katılım sağlayacak aday öğrenciler ve yakınları tarafından sorgulanıyor. İşte, 2020 KPSS ÖABT oturumları hakkında ayrıntılar...

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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

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Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

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