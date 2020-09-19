KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte KPSS ÖABT oturumlarına dair bilgi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak sınavın KPSS'nin ÖABT oturumu için nefesler tutuldu. Sınava saatler kala, sınavın kaç dakika süreceği ve başlangıç saati, sınava katılım sağlayacak aday öğrenciler ve yakınları tarafından sorgulanıyor. İşte, 2020 KPSS ÖABT oturumları hakkında ayrıntılar...