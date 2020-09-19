KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den gelen tarih bilgisi!
2020 KPSS Lisans sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen lisans sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını beklemeye başladı. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS Lisans sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimiyle birlikte KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, ÖSYM'den gelen tarih bilgisi...
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SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ
ÖSYM'den edinilen resmi bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim tarihinde erişime açılacak. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.
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KPSS ÖABT BEKLENİYOR
ÖSYM takvimine göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.