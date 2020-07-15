KPSS geç başvurusu ne zaman? 2020 KPSS lisans başvuruları bitti!
Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak. Söz konusu sınavlar için başvurular tamamlandı. Şimdi ise geç başvuru takvimi merak konusu oldu. Peki, KPSS geç başvurusu ne zaman?
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Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi başvuruları 13 Temmuz'da tamamlandı. Devlete bağlı kurumlarda memur olabilmek için gerekli olan KPSS puanını almak için ter dökecek adaylardan başvuruyu kaçıranlar, ÖSYM'nin geç başvuru sürecini ne zaman başlatacağını sorguluyor. İşte, 2020 KPSS lisans sınavı hakkında tüm ayrıntılar...
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KPSS geç başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin güncellenen 2020 takviminde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans kapsamındaki (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) oturumlarının geç başvuruları;
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22-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular saat 23:59'da tamamlanacak.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenecek.
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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
2020-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olanlar içindir. Bu kılavuz, sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.
Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.