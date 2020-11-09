KPSS DHBT başvurusu ne zaman bitecek? İşte 2020 DHBT takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta uygulanacak. 6 Kasım 2020de başlayan başvuru sürecinin ne zaman sonra ereceği ise henüz başvuru yapmayan adaylarca araştırılıyor. Peki, KPSS DHBT başvurusu ne zaman bitecek?
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1
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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları devam ediyor. Sınav için 6 Kasım'da alınmaya başlayan başvurular, 16 Kasım'da sona erecek. Adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmaları gerekecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
3
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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekecek.
4
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Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
5
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Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS kılavuzlarında yer alıyor. Adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.