KPSS başvurusu ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru tarihini açıkladı mı?
KPSS başvurusu aracılığıyla ÖSYM'nin yapacağı sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşların araştırması devam ediyor. A Grubu ve B Grubu kadrolarda yer almak isteyen adayların yanı sıra Din hizmetleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi'nden sınava dahil olmak isteyen adayların da merakla araştırdığı 2020 KPSS başvurusuna dair araştırmalar son günlerde hız kazandı. Peki, KPSS başvurusu ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru tarihini açıkladı mı?
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'KPSS ne zaman?' sorusu, devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. KPSS başvurusu aracılığıyla ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. İşte, 2020 KPSS başvurusu hakkında merak edilenler...
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tüm sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini söyledi. Bu kapsamda; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
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Söz konusu bu sınavların başvuru ve geç başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Güncellenen 2020 sınav takviminde KPSS oturumlarının başvuru tarihlerine yer verilmedi.
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Bu kapsamda yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.