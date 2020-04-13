KPSS başvurusu ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru tarihini açıkladı mı?

'KPSS ne zaman?' sorusu, devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. KPSS başvurusu aracılığıyla ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. İşte, 2020 KPSS başvurusu hakkında merak edilenler...