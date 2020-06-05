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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 22:21,

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans sınav ve başvuru takvimi

Haziran ayı ile birlikte başta KPSS olmak üzere sınavların başvuru tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kamuda memur olabilmek adına KPSS'nin mezuniyet düzeyine göre düzenlenecek oturumlarında ter dökecek adaylar, bu yıl için belirlenen 2020 KPSS sınav takvimini araştırıyor. Son dönemde özellikle lisans mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS oturumuna ilişkin tarih bilgileri sorgulama konusu oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

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Lisan, önlisans ve ortaöğretim düzeyine göre ayrı ayrı düzenlenen KPSS, bu yıl koronavirüsü salgınından etkilenen sınavlar arasında yer alıyor. Her yıl yüz binlerce adaya yönelik düzenlenen sınavın bu yılki etapları için geri sayım başladı. İşte, 2020 KPSS sınav takvimi kapsamında başvuru tarihleri...

2KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
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KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
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3KPSS SINAV TARİHLERİ
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KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

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