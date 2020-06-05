KPSS başvuruları ne zaman? KPSS lisans sınav ve başvuru takvimi

Lisan, önlisans ve ortaöğretim düzeyine göre ayrı ayrı düzenlenen KPSS, bu yıl koronavirüsü salgınından etkilenen sınavlar arasında yer alıyor. Her yıl yüz binlerce adaya yönelik düzenlenen sınavın bu yılki etapları için geri sayım başladı. İşte, 2020 KPSS sınav takvimi kapsamında başvuru tarihleri...