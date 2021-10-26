KPSS 2021/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercih tarihinde son gün
KPSS tercihleri için son gün geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak tercihlerin ardından gerçekleşecek. 21-26 Ekim 2021 tarihleri arasında tamamlanacak tercihlerle adaylar sonuçları beklemeye başlayacak. Tercih sıralamasında 2020-KPSS Lisans sınav sonuçları göz önüne alınacak. Aranan nitelikler ile genel ve özel şartlarını kapsayanlar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin değerlendirmesi sonucu öğrenecekler. Peki, KPSS 2021/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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KPSS 2021/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son tercih günü ile gündeme geldi. 21 Ekim tarihinde başlayan KPSS tercihleri 26 Ekim Salı günü sona erecek. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacak. Yapılan değerlendirme sonrası tercih sonuçları açıklanacak ve adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından sorgulayacaklar. Ancak sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında boş bulunan 25 adet sözleşmeli mühendis pozisyonuna ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılacaktır. KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.
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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
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Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
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Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.