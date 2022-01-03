KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte son bilgiler
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri sona erdi. Geçtiğimiz günlerde sona eren tercih süreci sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS-2021/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için 22 Aralık tarihinde başlayan KPSS tercihleri 29 Aralık Çarşamba günü sona erdi. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puanlarının değerlendirileceği tercih işlemlerinde, adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek. Gözler şimdi ÖSYM.gov.tr ekranından yayınlanacak olan KPSS tercih sonuçlarında. İşte, KPSS 2021/2 tercih sonuçlarından son bilgiler...
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS-2021/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl tercih işlemleri 7 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar ise 14 Ocak'ta açıklanmıştı. 2020 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, KPSS tercih sonuçlarının 5 Ocak 2022 tarihinde ilan edilmesi ön görülüyor.
TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.