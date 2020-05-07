KPSS 2020 başvuruları ne zaman? KPSS lisans başvuru tarihi ne zaman?
KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Devlet kadrolarında çalışmak için girecekler KPSS sınavının başvuru dönemini bekleyen memur adayları konuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Başvuruların ne zaman başlayacağını merak eden memur adayları, mayıs ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki,KPSS 2020 başvuruları ne zaman? KPSS lisans başvuru tarihi ne zaman?
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1
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2020'de yapılacak KPSS tarihleri aylar öncesinden ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Ancak koronavirüs salgını hayatın pek çok alanında olduğu gibi KPSS tarihlerinde de değişikliğe yol açtı. Gözler şimdi KPSS'nin 2020 oturum tarihleri ve başvuru takviminde. İşte, 2020 KPSS başvuruları hakkında merak edilenler...
2
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KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
3
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Sınav başvuruları için tarih bilgisi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sınav başvuru tarihleri, koronavirus önlemleri dolayısıyla değiştirilmişti. Tarihlerin mayıs ayının sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor.
4
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KPSS başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.