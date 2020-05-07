KPSS 2020 başvuruları ne zaman? KPSS lisans başvuru tarihi ne zaman?

2020'de yapılacak KPSS tarihleri aylar öncesinden ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Ancak koronavirüs salgını hayatın pek çok alanında olduğu gibi KPSS tarihlerinde de değişikliğe yol açtı. Gözler şimdi KPSS'nin 2020 oturum tarihleri ve başvuru takviminde. İşte, 2020 KPSS başvuruları hakkında merak edilenler...