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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 01:59,

Koronavirüste çığır açacak gelişme!

Koronavirüs salgını can almaya devam ederken bilim insanları da virüsün insanlara nasıl bulaştığı ve hasta ettiği konusunda araştırmalar yapıyor. Elde edilen yeni bilgiler ise Covid-19'la ilgili büyük ses getirecek gibi görünüyor.

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Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanını etkilemeye devam ederken virüsü tedavi etmek için yapılan araştırmalar da son hızıyla sürüyor.

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Bugün itibarıyla dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti

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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 593 bin 421 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 304 bin 179 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

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Dünya genelinde tedavisi süren vaka sayısı ise 5 milyon 78 bin 995.

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Başta ABD olmak üzere Brezilya, Meksika, Hindistan, Rusya, İran gibi ülkeler artan vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili olarak zor durumdalar.

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Koronavirüs salgının ilk günlerinden beri hastalıktan bazı kan gruplarının daha çok etkilendiğine dair haberler tartışılıyor.

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ABD'li bilim insanların yaptığı en son çalışma ise Covid-19 ve kan grupları arasındaki ilişkiye dair sorulara nokta koyacak gibi görünüyor.

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Bazı uzmanlar A grubu kana sahip insanların Covid-19'dan daha fazla enfekte olduğu ve ölüm oranın daha yüksek olduğunu öne sürmüştü.

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Bu iddiaya göre 0 grubu kan taşıyan insanlar ise Covid-19'a daha az yakalanıyor ya da hastalıktan daha az etkileniyordu.

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Massachusetts General ve Columbia Presbyterian hastanelerinde yapılan iki ayrı çalışma ise bu iddiaların yanlış olduğunu kanıtlar nitelikte.

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Çalışma A kan grubuna sahip insanların Covid-19'a yakanlama ihtimallerinin daha yüksek olmadığı sonucunu ortaya koydu.

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Ancak çalışma sonucundan 0 kan grubuyla ilgili farklı bir sonuç çıktı.

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Bilim insanları 0 kan grubuna sahip insanların koronavirüsten daha az etkileniyor olabileceği sonucuna vardı.

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ancak uzmanlar bu konuda çok önemli bir uyarı yapmayı da ihmal etmedi.

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0 kan grubunun Covid-19'dan etkilenmeme durumunun çok düşük bir olasılık olduğu uzmanlar tarafından özellikle altı çizilen bir durum.

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Columbia Üniversitesi'nden uzman Nicholas Tatonetti kimsenin bu bilgiye güvenmemesi gerektiğini, kan grubunun asla koronavirüsten koruyucu bir faktör olamayacağını belirtiyor.

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A grubunun Covid-19 için en riskli, 0 grubunun ise en risksiz gruplar olduğu araştırması ilk önce ABD'li bilim insanları tarafından ortaya atılmıştı.

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Avrupa'da yapılan bir araştırmada ise bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların koronavirüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürülmüştü.

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Massachusetts General ve Columbia Presbyterian hastanelerindeki araştırma ise bu ilk verilerin çok küçük gruplar üzerinde uygulandığını ve gerçekleri ortaya tam olarak koymadığını söylüyor.

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Üstelik bu A ve 0 kan gruplarıyla ilgili ilk araştırmalar hakemli dergilerde yayınlanmış değil ve bu yüzden de geçerlilikleri yok.

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Kan grupları hangi hastalarda koronavirüsten daha fazla etkileneceği, solunum desteğine ihtiyaç doğuracağı ya da ölüme sebep olacağı konusunda belirleyici bir faktör değil diyen uzmanlara göre herkes aynı riski taşıyormuşçasına önlemlerini almaya devam etmeli.

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