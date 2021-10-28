Koronavirüs atlatanlar dikkat! Korkunç iddia gerçek olabilir
Koronavirüs atlatan insanların çoğunda hastalık sonrası görünen depresyonun altında korkunç bir gerçek yatıyor olabilir. ABD'li araştırmacılar Kovid enfeksiyonundan sonra psikiyatrik sorunlar geliştiren insanlarla yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.
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ABD’nin California eyaletinde üç gencin koronavirüs enfeksiyonunun bir sonucu olarak psikiyatrik semptomlar geliştirdiği tespit edildi. California Üniversitesi, San Francisco'dan (UCSF) bir araştırma ekibi, bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini incelemek için üç genç üzerinde vaka çalışmaları yaptı.
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Üç gencin her birinin çok farklı vakaları ve farklı geçmişleri var, bu da semptomları özellikle kafa karıştırıcı hale getiriyor.
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Üç vaka virüs hakkında geniş kapsamlı sonuçlar çıkarmak için yeterli olmasa da, araştırmacılar semptomların beynin belirli bölgelerinde iltihaplanmaya neden olan bir bağışıklık tepkisinin sonucu olabileceğine inanıyor.
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JAMA Neurology dergisinde bulgularını yayınlayan UCSF araştırma ekibi, psikiyatrik sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan üç hastadan tıbbi test ve tarama verilerini topladı.
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UCSF'de nöroloji profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Dr Sam Pleasure, Kovid'e benzer viral enfeksiyonlar ile bu tür psikiyatrik sorunlar arasında kurulu bir bağlantı olduğunu söyledi. Ve “Nörologlar olarak, bu şeylerin enfeksiyon sonrası fenomenler olduğunu düşünmeye alışığız. SARS ile ilgili literatüre dayanarak makul miktarda vaka olduğunu biliyoruz' şeklinde konuştu.
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Yaklaşık yirmi yıl önce, SARS veya SARS-CoV-1 Asya'da salgın hale geldiğinde, uzmanların virüsün neden olabileceğine inandığı psikolojik sorunlar sergileyen bir dizi insan vardı.
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Nedensel bir ilişki kurulamazken, araştırmacılar olayın bir tesadüf olmadığından eminler. Araştırmacılar şimdi Kovid-19 veya SARS-CoV-2 ile bu tür sorunlar arasındaki aynı bağlantıyı tespit etmeye başlıyor.
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Diğer birçok organ gibi, beyin de kişinin bağışıklık sisteminin virüsle savaşması sonucunda iltihaplanabiliyor. Pleasure, beynin bir kişinin düşüncelerini kontrol eden kısmı iltihaplanırsa, psikiyatrik sorunlarla karşı karşıya kalmalarının mümkün olduğunu söylüyor.
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Vaka çalışmasındaki ilk hastanın Kovid testi pozitif çıkmadan önce anksiyete ve depresyon öyküsü vardı. Pleasure, enfeksiyon kapmalarının ardından birdenbire "oldukça ani" paranoya belirtileri yaşamaya başladıklarını söylüyor.
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İkinci hasta çok daha ağır bir vakaya sahipti ve halen tedavi görüyor. Kovid'den önce zaten kaygı ve bazı zihinsel tiklerle mücadele ediyordu. Bu hastanın hiçbir Kovid pozitif test sonucu olmasa da, pandeminin başlarında virüs semptomlarını yaşamaya başladı ve bir antikor testi, bir noktada enfekte olduklarını gösterdi.
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Hasta enfeksiyondan kurtulduktan sonra, odaklanma ve ödevlerini tamamlama konusunda sorun yaşamaya başladı. Sonraki altı hafta boyunca, diğer semptomların yanı sıra intihar düşüncesi, saldırganlık, üzüntü, duygudurum değişkenliği ve uykusuzluk geliştirdi. Belirtileri başladıktan on hafta sonra da hastaneye kaldırıldı.
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Pleasure, üçüncü hastanın diğer ikisinden farklı olabileceğine inanıyor. Hasta uykusuzluk ve iştahsızlık gibi dört günlük 'tuhaf davranışlar'dan sonra hastaneye başvurdu. Toksikoloji raporunda hiçbir şey görünmemesine rağmen, semptomlar başladığında bilinmeyen bir madde aldığını bildirdi. Dr Pleasure hastanın semptomlarının aldığı herhangi bir maddenin bir sonucu olabileceğine inanıyor.
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Her ikisi de virüsten önce bazı psikiyatrik sorunlar öyküsü olan bu hastalardan en az ikisinde enfeksiyondan sonra ciddi semptomlar gelişti. Dr Pleasure, bu sorunları, bir kişinin virüsle ilgili semptomları iyileştikten çok sonra hissedeceği 'uzun Kovid' adı verilen bir duruma bağlıyor.
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Diğer uzun süreli Kovid semptomları arasında anosmi - Pleasure'ın beyin iltihabı, aşırı yorgunluk, "beyin sisi", sık baş ağrıları ve daha fazlasıyla bağlantılı olabileceğine inandığı tat ve koku kaybı yer alıyor.