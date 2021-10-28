Koronavirüs atlatanlar dikkat! Korkunç iddia gerçek olabilir

İkinci hasta çok daha ağır bir vakaya sahipti ve halen tedavi görüyor. Kovid'den önce zaten kaygı ve bazı zihinsel tiklerle mücadele ediyordu. Bu hastanın hiçbir Kovid pozitif test sonucu olmasa da, pandeminin başlarında virüs semptomlarını yaşamaya başladı ve bir antikor testi, bir noktada enfekte olduklarını gösterdi.