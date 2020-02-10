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HaberlerTeknoloji HaberleriKızını kaybeden anne, ilk kez bu gözlükle kızını 'canlı' olarak görüyor!
GeriTeknoloji Kızını kaybeden anne, ilk kez bu gözlükle kızını 'canlı' olarak görüyor!
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Teknoloji
Haber: DHA / Fotoğraflar: AP / AA / AFP/ DHA /iStock
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 15:33, /

Kızını kaybeden anne, ilk kez bu gözlükle kızını 'canlı' olarak görüyor!

Küçük kızını kaybettikten sonra hayata küsen Güney Koreli anne, kızının ölümünün ardından ilk kez bu gözlüklerle 'canlı' gördü. Peki ama nasıl?

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Son teknoloji pek çok açıdan hayatımıza dokunuyor; ancak sanal gerçeklik teknolojisi iyice sınırları zorlamaya başladı. Bir anne düşünün ki, ölen kızını görebilmek için bu gözlüğü takıyor ve o gözlüğü çıkarmak istemiyor. Peki gözlüğün içinde ne görüyor?

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Güney Kore’de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için ‘sanal gerçeklik’ ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

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2016 yılında Jang Ji-sung isimli kadının 7 yaşındaki kızı Nayeon geçirdiği bir hastalık sonrası hayatını kaybetti. ‘Sanal gerçeklik’ projeleri yapan bir firma ise 8 aylık bir çalışma ile ölen kızın görüntüsünü oluşturdu.

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Anne ve kızının daha önce gittikleri bir parkın sanal gerçekliğini de hazırlayan firma, aileyi stüdyoya davet etti. Stüdyoya gelen anneye bir sanal gerçeklik gözlüğü verildi, eşi ve diğer kızı ise teknik ekip ile birlikte izleyici bölümünde süreci izledi.

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Sanal gerçeklikte annenin kızı ile buluştuğu anlar ise stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

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Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber bazı buluşlar hayatımızı baştan sona değiştirdi. İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...

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Son teknoloji otobüsleri de değiştirmeye başladı. Oturacak yer bulamayıp uzun yolculuklarında ayakta seyahat etmek zorunda kalanlar için bakın ne düşünüldü?

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Yıllar önce tasarlanan ve otobüs/metro içlerinde kullanılması planlanan bu tutamaçlar bugün gördüklerimize hiç benzemiyor.

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Endüstri tasarımcısı Jiang Qian yıllar önce aynı zamanda video oyunu olan metro tutma kemeri tasarlamış. Kemerin her iki tarafında da basacağınız düğmeleri var.

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Joystick yerine tutma kemerini sağa sola çevirerek hareketleri kontrol ediyorsunuz

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Jiang aynı zamanda trende dengenizi bulmaya çalışırken de oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar tasarlamaya devam ediyor. Adı Strap Game olan kemer; telefonunuzdaki Angry Birds’ün aksine ineceğiniz durağa yaklaşınca sizi uyarıyor.

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1608 - Teleskop icat edildi.

13

1630 - Sürgülü hesap cetveli

14

1765 - Buhar Makinesi

15

1765 - Dikiş makinesi

16

1816 - Telegraf

17

1867 - Dinamit

18

1879 - Ampul

19

1893 - Dizel motoru

20

1895 - X ışını

21

1898 - Plastik

22

1903 - Gaz türbini

23

1909 - İlk televizyon yayını

24

1915 - Tank

25

1928 - Penisilin

26

1931 - Elektron mikroskop

27

1933 - FM Radyo

28

1935 - Naylon

29

1938 - Nükleer füzyon

30

1941 - Polyester

31

1948 - Atomik saat

32

1953 - Video teyp

33

1956 - Sabit Disk

34

1957 - IBM 610 Sputnik 1

35

1960 - Lazer

36

1967 - ATM

37

1970 - Hesap makinesi

38

1971 - e-mail

39

1972 - Magnavox Odyssey

40

1973 - Kapasitif dokunmatik ekran

41

1975 - Altair 8800

42

1980 - Flaş hafıza (yanındaki dev makine ise 1980'li yıllarda üretilen 1 GB'lık bir sabit disk)

43

1982 - CD ROM

44

1984 - Cep telefonu

45

1990 - World Wide Web (WWW)

46

1990 - Hubble uzay teleskobu

47

SMS - 1982

48

1993 - Apple Newton

49

1995 - DVD

50

1995 - Windows 95

51

1996 - USB portu... Bu standart port da değişiyor ve yerini USB Type-C arabirimine yavaş yavaş bırakıyor.

52

1997 - Netflix

53

1998 - Google

54

2000 - Bluetooth

55

2001 - iPod

56

2003 - iTunes Müzik Mağazası

57

2004 - Facebook

58

2005 - YouTube

59

2006 - Twitter

60

2009 - Bitcoin

61

2013 - Bitcoin ATM

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