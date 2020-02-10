Haber: DHA / Fotoğraflar: AP / AA / AFP/ DHA /iStock
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 15:33,/
Kızını kaybeden anne, ilk kez bu gözlükle kızını 'canlı' olarak görüyor!
Küçük kızını kaybettikten sonra hayata küsen Güney Koreli anne, kızının ölümünün ardından ilk kez bu gözlüklerle 'canlı' gördü. Peki ama nasıl?
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Son teknoloji pek çok açıdan hayatımıza dokunuyor; ancak sanal gerçeklik teknolojisi iyice sınırları zorlamaya başladı. Bir anne düşünün ki, ölen kızını görebilmek için bu gözlüğü takıyor ve o gözlüğü çıkarmak istemiyor. Peki gözlüğün içinde ne görüyor?
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Güney Kore’de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için ‘sanal gerçeklik’ ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
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2016 yılında Jang Ji-sung isimli kadının 7 yaşındaki kızı Nayeon geçirdiği bir hastalık sonrası hayatını kaybetti. ‘Sanal gerçeklik’ projeleri yapan bir firma ise 8 aylık bir çalışma ile ölen kızın görüntüsünü oluşturdu.
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Anne ve kızının daha önce gittikleri bir parkın sanal gerçekliğini de hazırlayan firma, aileyi stüdyoya davet etti. Stüdyoya gelen anneye bir sanal gerçeklik gözlüğü verildi, eşi ve diğer kızı ise teknik ekip ile birlikte izleyici bölümünde süreci izledi.
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Sanal gerçeklikte annenin kızı ile buluştuğu anlar ise stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
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Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber bazı buluşlar hayatımızı baştan sona değiştirdi. İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...
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Son teknoloji otobüsleri de değiştirmeye başladı. Oturacak yer bulamayıp uzun yolculuklarında ayakta seyahat etmek zorunda kalanlar için bakın ne düşünüldü?
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Yıllar önce tasarlanan ve otobüs/metro içlerinde kullanılması planlanan bu tutamaçlar bugün gördüklerimize hiç benzemiyor.
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Endüstri tasarımcısı Jiang Qian yıllar önce aynı zamanda video oyunu olan metro tutma kemeri tasarlamış. Kemerin her iki tarafında da basacağınız düğmeleri var.
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Joystick yerine tutma kemerini sağa sola çevirerek hareketleri kontrol ediyorsunuz
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Jiang aynı zamanda trende dengenizi bulmaya çalışırken de oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar tasarlamaya devam ediyor. Adı Strap Game olan kemer; telefonunuzdaki Angry Birds’ün aksine ineceğiniz durağa yaklaşınca sizi uyarıyor.
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1608 - Teleskop icat edildi.
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1630 - Sürgülü hesap cetveli
14
1765 - Buhar Makinesi
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1765 - Dikiş makinesi
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1816 - Telegraf
17
1867 - Dinamit
18
1879 - Ampul
19
1893 - Dizel motoru
20
1895 - X ışını
21
1898 - Plastik
22
1903 - Gaz türbini
23
1909 - İlk televizyon yayını
24
1915 - Tank
25
1928 - Penisilin
26
1931 - Elektron mikroskop
27
1933 - FM Radyo
28
1935 - Naylon
29
1938 - Nükleer füzyon
30
1941 - Polyester
31
1948 - Atomik saat
32
1953 - Video teyp
33
1956 - Sabit Disk
34
1957 - IBM 610 Sputnik 1
35
1960 - Lazer
36
1967 - ATM
37
1970 - Hesap makinesi
38
1971 - e-mail
39
1972 - Magnavox Odyssey
40
1973 - Kapasitif dokunmatik ekran
41
1975 - Altair 8800
42
1980 - Flaş hafıza (yanındaki dev makine ise 1980'li yıllarda üretilen 1 GB'lık bir sabit disk)
43
1982 - CD ROM
44
1984 - Cep telefonu
45
1990 - World Wide Web (WWW)
46
1990 - Hubble uzay teleskobu
47
SMS - 1982
48
1993 - Apple Newton
49
1995 - DVD
50
1995 - Windows 95
51
1996 - USB portu... Bu standart port da değişiyor ve yerini USB Type-C arabirimine yavaş yavaş bırakıyor.