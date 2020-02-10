Kızını kaybeden anne, ilk kez bu gözlükle kızını 'canlı' olarak görüyor!

Son teknoloji pek çok açıdan hayatımıza dokunuyor; ancak sanal gerçeklik teknolojisi iyice sınırları zorlamaya başladı. Bir anne düşünün ki, ölen kızını görebilmek için bu gözlüğü takıyor ve o gözlüğü çıkarmak istemiyor. Peki gözlüğün içinde ne görüyor?