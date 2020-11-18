MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar
GeriGündem Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 11:48 | 

Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar

Kovid-19 salgını sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 480 bin 659 işletmede 3,5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı. Uygulama kapsamında kısa çalışma ödemesi yapılan işçilerin Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorlayıcı sebep nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması üzerine "Kısa Çalışma Ödeneği" ile sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlandı. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında ayrıntılar...

2KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR
Abone Olgoogle-news

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ına karşılık geliyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

3KÇÖ HAKKINDA
Abone Olgoogle-news

KÇÖ HAKKINDA

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorlayıcı sebep nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması üzerine "Kısa Çalışma Ödeneği" ile sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlandı.

Bu süreçte mümkün olduğunca fazla sayıda çalışanın "Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanması için önemli bir değişiklik yapılarak 600 gün olan "prim ödeme gün sayısı" 450'ye, 120 gün olan "hizmet akdine tabi olma süresi" de 60 güne indirildi.

Bununla birlikte, istenen belge sayısı azaltıldı, prosedürler basitleştirildi, ödemeleri hızlandırmak adına da uygunluk tespit işlemi, ödemeden sonraya bırakıldı.

Kovid-19 salgını sebebiyle koşulları esnetilen "Kısa Çalışma Ödeneği" ile 480 bin 659 işletmede 3,5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı.

Uygulama kapsamında kısa çalışma ödemesi yapılan işçilerin Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi