Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar

KÇÖ HAKKINDA Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorlayıcı sebep nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması üzerine "Kısa Çalışma Ödeneği" ile sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlandı.



Bu süreçte mümkün olduğunca fazla sayıda çalışanın "Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanması için önemli bir değişiklik yapılarak 600 gün olan "prim ödeme gün sayısı" 450'ye, 120 gün olan "hizmet akdine tabi olma süresi" de 60 güne indirildi.



Bununla birlikte, istenen belge sayısı azaltıldı, prosedürler basitleştirildi, ödemeleri hızlandırmak adına da uygunluk tespit işlemi, ödemeden sonraya bırakıldı.



Kovid-19 salgını sebebiyle koşulları esnetilen "Kısa Çalışma Ödeneği" ile 480 bin 659 işletmede 3,5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı.



Uygulama kapsamında kısa çalışma ödemesi yapılan işçilerin Genel Sağlık Sigortası primleri de karşılandı.



